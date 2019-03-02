Kayserispor-Beşiktaş (CANLI)

Beşiktaş ile Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kayseri'de 3 puan mücadelesi veriyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan ancak ikinci yarıda Fenerbahçe'nin attığı gollerle 3-3 berabere kalan Beşiktaş şampiyonluk yarışından 2 puan daha uzaklaşmıştı. Başakşehir ile arasındaki puan farkı 11 olan Siyah-Beyazlılar Kayseri deplasmanında galibiyet peşinde. Beşiktaş'ta cezası sona eren Ljajic, Kayserispor maçında forma giyebilecek. Ayrıca Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Kagawa Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı.

Maçtan dakikalar:

Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un vuruşu ile başladı.

4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma, penaltı noktasına ortaladı ve uçarak kafa vuruşunu yapmak isteyen Burak Yılmaz, Şamil'e takıldı. Böylece ilk tehlikeli atak konuk ekip Beşiktaş'tan gelmiş oldu.

Lung harika kurtardı

13.dakikada Burak Yılmaz, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti, Kayserispor kalecisi Lung topu harika çıkardı.

15.dakikada Beşiktaş'ta Varela'ya yapmış olduğu faul sonrası sarı kart gören Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü. Genç futbolcu haftaya oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

22.dakikada Lopes'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Varela, çok yakın mesafeden kaleyi bulamadı.

25. dakikada Beşiktaş kalesinde bir büyük tehlike daha yaşandı. Umut'un hareketlendiği topta ofsay tbayrağı kalktı ancak oyun devam etti. Umut'un çevirdiği topta Mensah sert vurdu ama top kaleyi bulmadı.









Kayserispor - Beşiktaş 11'ler...

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Bıyık, Kucher, Şamil, Mensah, Deniz, Varela, Kravets, Umut

Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Ersin, Mirin, Roco, Rıdvan, Muhayer, Lens, Oğuzhan, Larin, Mustafa Pektemek

Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşmada Güneş, geçen hafta ligde 3-3 sona eren Fenerbahçe maçına göre kadroda dört değişiklik yaptı.

Sakatlıkları bulunan Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül ile bu maçta yedek soyunan Jeremain Lens ve Isimat-Mirin’in yerine, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic ve Caner Erkin ilk 11’de şans buldu.

Siyah-beyazlı takım maça, Karius, Adriano, Vida, Medel, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz 11’iyle çıktı.

Sarı kart cezası biten Adem Ljajic, bir maç aradan sonra İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında 11’deki yerini aldı.

Hikmet Karaman’dan iki değişiklik

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligin 23. haftasında 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11’de iki değişiklik yaptı.

Karaman, Atila Turan’ın yerine savunmada Kana Bıyık’a, annesinin rahatsızlığı dolayısıyla Hollanda’ya giden Chery’nin yerine ise Varela’ya forma verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana Bıyık, Şamil Çinaz, Mensah, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut, Kravets 11’iyle sahada yer aldı.

Öte yandan, Kayserispor taraftarları, Beşiktaş maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Beşiktaş taraftarları da takımlarını destekledi.