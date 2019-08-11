Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den taraftara forvet müjdesi

Lig öncesi son hazırlık maçında, Adana Demirspor ile karşılaşan İ.M Kayserispor sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir,

11 Ağustos 2019, Pazar 01:21
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Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den taraftara forvet müjdesi

Spor Toto Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala, İ.M Kayserispor son hazırlık maçına sahasında çıktı. Adana Demirspor’u konuk eden sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. 

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hazırlık maçında, takımı görme şansımız oldu. Çocuklar iyi çalışmışlar. Sonuçta bu bir hazırlık maçı, Alanya maçına hazırlanmamız gerekiyor. Normalde bizim 3 tane forvetimiz var. Yeni forvet dediğimiz zaman elimizdeki oyunculara yanlış da yapabiliriz. Ama ileride sayısal eksiğimizi tamamlamak adına birkaç oyuncuya bakıyoruz. Gerek taraftarlarımız ve gerek bizim isteğimiz doğrultusunda lige kadar iyi bir forvet almayı düşünüyoruz” 

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