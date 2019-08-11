Spor Toto Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala, İ.M Kayserispor son hazırlık maçına sahasında çıktı. Adana Demirspor’u konuk eden sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hazırlık maçında, takımı görme şansımız oldu. Çocuklar iyi çalışmışlar. Sonuçta bu bir hazırlık maçı, Alanya maçına hazırlanmamız gerekiyor. Normalde bizim 3 tane forvetimiz var. Yeni forvet dediğimiz zaman elimizdeki oyunculara yanlış da yapabiliriz. Ama ileride sayısal eksiğimizi tamamlamak adına birkaç oyuncuya bakıyoruz. Gerek taraftarlarımız ve gerek bizim isteğimiz doğrultusunda lige kadar iyi bir forvet almayı düşünüyoruz”