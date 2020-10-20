Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya çirkin saldırı
Sivasspor maçını locadan izleyen Başkan Berna Gözbaşı´nın kardeşi Ozan Gözbaşı´nın Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz tarafından darp edildiği, kızının ise yaşanan arbede nedeniyle bayıldığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Ozan Gözbaşı’nı darp eden, Berna Gözbaşı’nın kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri Kayserispor taraftarı olarak görmemiz mümkün değildir” denildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TFF ve kulüpler Gözbaşı ailesine geçmiş olsun mesajlarını iletti