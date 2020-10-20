Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Ozan Gözbaşı’nı darp eden, Berna Gözbaşı’nın kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri Kayserispor taraftarı olarak görmemiz mümkün değildir” denildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TFF ve kulüpler Gözbaşı ailesine geçmiş olsun mesajlarını iletti