Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor'u 2-1 yendi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti, şu ifadeleri kullandı:

''Futbolcularımızı ve teknik heyeti kutluyorum. Hafta içi taraftarımızın başlattığı, bizim de kulüp olarak tüm şehre yaydığımız plakamız olan 38 puana ulaşma hedefini belirlemiştik. 38 puana geldik, artık bundan sonra daha üst sıralar için çok büyük yatırım yapıyoruz. Bunun da karşılığı bu stadyumda bu kadar az taraftara karşı olmamalı. İç sahada başarılı bir takımız. Bundan sonraki iç saha maçlarında daha fazla taraftarı görmek istiyoruz. Ben tekrar buraya gelerek bize destek olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Teknik heyetimizi ve mücadeleden vazgeçmeyen futbolcularımızı kutluyorum.''

DHA





İlgili Haberler Mehmet Özhaseki: İnşallah takım hep iyi olacak ve biz onlarla gurur duyacağız



