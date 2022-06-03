MENÜ

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ömer Erdoğan ile görüştü

Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

03 Haziran 2022, Cuma 18:48 Son Güncelleme:
- A +
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ömer Erdoğan ile görüştü

Türkiye Kupası final maçından bu yana İstanbul’da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Hikmet Karaman ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktörü bulmak için kolları sıvadı. Başkan Berna Gözbaşı, bu çerçevede bugün Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

Başkan Gözbaşı, İstanbul’da yapılan görüşmede Ömer Erdoğan’dan isteklerini, nasıl bir transfer politikası izleyeceğini soran ve neler verebileceğini anlattı. Kayserispor’un mali durumu ve önündeki engeller ile ilgili de konuşulan görüşme, ikinci bir görüşme yapmak üzere sonlandırıldı.

İHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...