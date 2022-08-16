Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Başarı çıtası yükselecek

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İstanbulspor maçında alınan galibiyetten ötürü mutlu olduğunu söyledi. Başkan Berna Gözbaşı; oturmuş, hazır bir kadroya sahip olduklarını ve bunun meyvesini aldıklarını ifade etti. Başkan Gözbaşı, “İlk dakikalarda iyi oynadık. İyi atakla golü bulduk. Sonrasında rehavete mi kapıldık bilmiyorum ama bir durgunluk oldu. Ama sonuçta 3 puanı aldık. İlerleyen haftalarda eksiklerimizin de gelmesi ile birlikte daha güçlü olacağız ve başarılı sonuçlara imza atmaya devam edeceğiz. Başarı çıtamızı yükselteceğiz” dedi.

Kayserispor’un oldukça sıkıntılı bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Başkan Berna Gözbaşı; kendisinin gerekli fedakârlıkları yaptığını, Kayseri’nin önde gelen isimlerinin de artık kendisine destek olmaya başladığını belirtti. Başkan Gözbaşı, “Üç yıldır çok çok fedakârlıklar yaptım. Ama bir yere kadar. Ama şehrin desteğine gerçekten ihtiyaç duydum. Gece gündüz şehrin önde gelenleri ile birlikte verdiğimiz gayretler var. İnşallah sorunları aşarak, 3 puanlar alarak yolumuza devam ederiz” cümleleri kurdu.

Kayseri Valisi Çiçek: Kayserispor'un kazanmasından çok mutlu oldum

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; “Kayserispor’un kazanmasından çok mutlu oldum. Sivasspor maçından sonra İstanbulspor maçını kazanamasak çok üzülürdüm. 'Acaba bu takıma uğursuz mu geliyorum' diye düşünecektim. Kendi kendime 'ayağım bu şehre uğurlu gelmedi mi' diye korkuya kapılacaktım. Kazanınca artık ayağım uğursuz gelmedi diyebilirim. İnşallah bundan sonraki maçlarda da bu galibiyetler devam eder. Bunun için başkana, teknik heyet ve futbolculara teşekkür ediyorum. Bu şehir gerçekten mutluluğu hak ediyor. İnşallah daha güzel günlerde hep beraber burada coşkuyla birbirimize sarılırız” dedi.

Kadir Has'taki ilk maçı 6 bin 875 taraftar izledi

Süper Lig’in 2. haftasında Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda ev sahibi ekip Kayserispor sahadan 3 puanı tek golle aldı. Kayserispor, bu müsabakada taraftar ile buluştu. Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanan mücadeleye 6 bin 875 biletli Kayserispor taraftarı şahitlik etti.

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, müsabaka boyunca tribünden takımlarına destek verdi. Öte yandan misafir tribünde ise taraftar yer almadı.

Kayserispor'un ilk golünü Miguel Cardoso attı

Süper Lig'e Beşiktaş yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor, ligin ikinci haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Bu sezon sahasındaki ilk maçına çıkan sarı kırmızılı takım rakibi karşısında 3. dakikada öne geçti.

Miguel Cardoso, Lionel Carole’nin asistinde topu ağlara gönderirken takımının bu sezonki ilk golünü atan isim oldu. İstanbulspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan ve 83. dakikada yerini Yaw Ackah’a bırakan Cardoso, attığı golünü doğacak olan çocuğuna ile eşi Catarina’ya hediye etti.

Kayserispor'da Başakşehir FK hazırlığı

Ligin ilk 2 haftasında 3 puan toplayan Yukatel Kayserispor, bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadındaki maç Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:15 olarak belirlendi. Haftanın ilk maçı Cuma günü Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanacak. Cumartesi günü 3 müsabakanın oynanacağı Süper Lig 3. haftasında Pazar günü de Başakşehir-Kayserispor ve Beşiktaş-Karagümrük maçları oynanacak. Pazartesi günü oynanacak 3 maç ile de hafta nihayetlenecek.

İstanbul'da turuncu-lacivertli takımın konuğu olacak Kayserispor, hazırlıklarına bugün başlayacak. İstanbulspor galibiyeti sonrasında 2 gün izin yapan sarı kırmızılılar, teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde bugün topbaşı yapacak.

Kayserispor 11. sıraya yükseldi

Yukatel Kayserispor, sahasında kazandığı İstanbulspor maçı sonrasında puan tablosunda 11. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan Yukatel Kayserispor, ilk 3 puanını alırken, puan tablosunda da 11. sıraya yükseldi. Ligde 3 puanı bulunan dört takımdan birisi olan sarı kırmızılılar, averajla 11 .sırada yer aldı.

Ligin zirvesinde iki maçını da kazanan Adana Demirspor ve Trabzonspor yer alırken, Fenerbahçe farklı galibiyeti ile averajla üçüncü sıraya yükseldi. Ligin son 4 sırasında ise henüz puanla tanışamayan Hatayspor, Karagümrük, İstanbulspor ve Kasımpaşa yer alıyor.

İHA