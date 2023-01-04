Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Bugün iyi oynamadık

Süper Lig 'in 17'nci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Vavacars Fatih Karagümrük’e 4-2’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, açıklamalarda bulundu. Çamlı, “Bugün yenilmiş olabiliriz. Bugün ne futbolcuları ne de teknik heyeti suçlamayacağım. Hakem triosunu da suçlamayacağım. Herkes görevini yaptı. Bugün bizim takımımız gününde değildi. Benim ricam kalede duran gencecik Bilal’e veya bugün saha içinde gerekeni yapamayan sporculara karşı lütfen biraz daha hoşgörülü olalım. Bugün buraya gelen seyirciye teşekkür ediyorum. Taraftarımızın maç sonu sporcularımızı tribüne çağırması olağanüstü güzel bir şey" diye konuştu.

"EN ÇOK SEVİNDİĞİM ŞEY, CENTİLMENCE BİR MAÇ OYNANDI"

Takımın bugünkü performansının yeterli olmadığını belirten Çamlı, "Bugün iyi oynamadık, yenildik. Aslında Kayserispor bu maça çok iyi hazırlandı. Futbolcularımızın motivasyonunun çok üst düzey olduğunu gördüm. Bazen çok motive olup sahaya çıkmak da maç kaybettirebiliyor. Bence biz bugün bunu yaşadık. Futbolcular bugün iyi bir galibiyet alacaklarına o kadar inanmışlardı ki ama olmadı. Bugün sadece takımımızın sahaya çok yüksek motivasyon ile çıkması maçı bir an önce koparma isteği mağlubiyeti getirdi. Fatih Karagümrük’ü de tebrik ediyorum. En çok sevindiğim şey, centilmence bir maç oynandı" ifadelerini kullandı.

DHA