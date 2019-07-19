Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı: Umarım adil bir lig olur

Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampıyla sürdürürken, kulübün basın sözcüsü Orhan Taşçı, takımlarının fikstürünü değerlendirdi. Taşçı, "2019-2020 sezonu için fikstür çekimini gerçekleştirdik. Sezonun ilk haftasında Alanyaspor ile iç sahada karşılaşacağız. Sezonun ilk maçını kendi saha ve seyircimiz önünde oynamak avantajımıza olacak. İnşallah lige iyi bir giriş yaparız. İlk maç çok önemli. Nasıl başlarsanız, o moralle motivasyonla öyle gidiyorsunuz" diye konuştu.

'İNŞALLAH ADİL BİR LİG OLUR'

Takımın Avusturya'da ikinci etap çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Taşçı, "Biz ilk etap kampımızı Kayseri'de yaptık. Takımımız daha sonra Avusturya kampına gitti. Avusturya kampı bu ayın sonuna kadar devam edecek. İlk etap kampında futbolcuların birbirlerine olan alışma durumları yaşandı. İkinci etap kampında motivasyon ve kondisyon çalışmaları olacaktır. Takım daha sonra Kayseri'ye dönüp sezon hazırlıklarına devam edecek. Öncelikle temennimiz sakatlık yaşamadığımız bir sezon geçiririz. İnşallah adil bir lig olur. Geçen sezon hakemlerden biraz canımız yanmıştı. Umut ediyorum ki bu sene adil bir lig olur ve hak edenin başarıyı yakaladığı bir sezon olur" ifadelerini kullandı.

KOMBİNE BİLETLERİ 75 İLE 500 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Bu arada, Kayserispor tarafından yapılan açıklamaya göre, kombine bilet fiyatları en düşük 75, en yüksek 500 lira olarak belirlendi. Kulübün basın sözcüsü Orhan Taşçı, kombine satışlarının başladığını belirterek, "Birinci önceliği geçen sene kombine bileti olanlara verdik. Kombine bilet fiyatlarımızda geçen seneye nazaran pek değişiklik olmadı. Kombine bilet fiyatlarını belirlerken taraftarımızın alım gücüne dikkat ettik. Taraftarımızın isteği doğrultusunda kombine fiyatlarını belirledik. İnşallah rağbet görecektir. Taraftarımız, kombine satışını bekliyordu. Bize de gelen talepler bu şekildeydi. İnşallah hem kombine satışı konusunda hem loca satışı konusunda beklediğimizin üzerinde bir gelir elde edeceğiz" dedi.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)