Kayserispor, Başakşehir maçına hazır

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’in 16. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

21 Aralık 2019, Cumartesi 20:41
- A +
Kayserispor, Başakşehir maçına hazır

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’in 16. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Recep Mamur Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayıp 5’e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın saat 16.30’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda Medipol Başakşehir’i konuk edecek

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...