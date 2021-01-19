Son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında Kayseri deplasmanına konuk olacak. Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında bir performans gösteren Medipol Başakşehir, topladığı 23 puanla 12. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kayserispor ise 16 puanla 18. sırada düşme hattında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrılarak, üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı Medipol Başakşehir maçını kazanıp, düşme hattından biraz da olsa uzaklaşmak istiyor.

Kayserispor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Başakşehir muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behiç, Attamah, Awramovski, Fernandes, Pedro, Lennon, Kanga

Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, İrfan, Visca, Crivelli, Demba Ba

Başakşehir’de Caiçara, Bolingoli, Nacer Chadli ve Mert forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise Lung, Alibec ve İlhan Depe sakat.



