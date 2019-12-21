Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir deplasmanda kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Kayserispor ise evinde rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Kayserispor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde son 2 maçından beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertli takım, son 13 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 27 puan ve averajla Trabzonspor’un önünde ikinci sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan’ın bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig’de son 5 maçında 4 yenilgi alan Bülent Uygun yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor 10 puanla son sırada yer alıyor.