Kayserispor-Başakşehir maçı bilet fiyatları

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16:00’da İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak maçın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15:00’de satışa sunulacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde oldu:

Batı Alt Tribün bileti: 40 TL

Doğu Alt Tribün bileti: 25 TL

Doğu Üst Tribün bileti: 20 TL

Kuzey Üst Tribün bileti: 15 TL

Kuzey Alt Tribün bileti: 15 TL

Misafir Tribün bileti: 20 TL

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)