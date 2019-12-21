Kayserispor - Başakşehir maç sonucu: 1 - 4 (ÖZET)

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir deplasmanda kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Kayserispor ise evinde rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadığı maçı 4-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü. Başakşehir böylece lider Sivasspor ile arasındaki farkı 4'e indirdi. Başakşehir adına golleri M. Lopes (kk), Mert Kula (kk), Demba Ba ve Aleksic kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise Kravets attı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Eljero Elia ceza sahası içine girip pasını altı pasa çevirdi. Savunmada Miguel Lopes'e çarpan bu top yön değiştirerek ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Caiçara, pasını ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Edin Visca'ya gönderdi. Edin Visca topu kontrol ederek sert şekilde kale sahası içine gönderdi. Bu top Mert Kula'nın ayağına çarpıp kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu. 0-2

26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Demir ceza sahası içinde topla buluştu. Emre Demir'in ortasında topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda top direkten döndü. dönen topu Medipol Başakşehir defansı uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Hasan Hüseyin Acar, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Artem Kravets, kaleci Mert Günok'tan önce kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-2

48 .dakikada sağ kanattan Edin Visca geldi pasında topu alan Demba Ba şutunu çekti ve savunmaya da çarpan top filelere gitti. 1-3

51 . dakikada serbest vuruşu Caiçara kullandı şutu barajdan döndü seken topa bir kez daha vurdu bu kez de az fazla auta gitti.

62 . dakikada Kayserispor etkili geldi. Ziya şutunu çekti kaleci Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.

72 . dakikada ceza sahasında topu alan Lopes şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

90+2 . dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun durumda Aleksic vurdu ve golü attı.