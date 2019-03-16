Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. En yakın rakibi Galatasaray ile arasında 8 puan fark bulunan Başakşehir bu farkı korumak için deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Kayserispor ise rakibini yenerek üst sıralara yükselmek istiyor.

Kayserispor - Başakşehir ilk 11'ler

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Kucher, Şamil, Hasan Hüseyin, Varela, Chery, Umut Bulut, Kravets

Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, İrfan Can, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

Kayserispor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde geride kalan 25 maçta 57 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor.

Son iki maçından 1 puan alabilen İstikbal Mobilya Kayserispor ise 32 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.