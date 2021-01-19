Kayserispor - Başakşehir canlı

Son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig 'in 20. haftasında Kayseri deplasmanına konuk oluyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında bir performans gösteren Medipol Başakşehir, topladığı 23 puanla 12. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kayserispor ise 16 puanla 18. sırada düşme hattında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrılarak, üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı Medipol Başakşehir maçını kazanıp, düşme hattından biraz da olsa uzaklaşmak istiyor.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI BAŞLADI

GOL | Kayserispor, 42. dakikada Alibec'in attığı golle 1-0 öne geçti. Savunma arkasına sarkan Alibec, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu şutunu Mert'in solundan ve yerden göndererek takımını 1-0 öne geçtirdi.

Kayserispor - Başakşehir 11'leri

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Atamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Alibec

Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Giuliano, Demba Ba

Kayserispor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den cnlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



