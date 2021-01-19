Kayserispor - Başakşehir canlı
Süper Lig'de Sivasspor’la berabere kalan Medipol Başakşehir, bugün Kayserispor’la karşılaşıyor. Son maçında Gaziantep FK’ye 2-1 kaybeden 16 puanlı Kayseri için bu maça diriliş maçı olarak bakılıyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Kayserispor - Başakşehir maçı başladı. Kayserispor, 42. dakikada Alibec'in golüyle 1-0 öne geçti.
Son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig 'in 20. haftasında Kayseri deplasmanına konuk oluyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında bir performans gösteren Medipol Başakşehir, topladığı 23 puanla 12. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kayserispor ise 16 puanla 18. sırada düşme hattında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrılarak, üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı Medipol Başakşehir maçını kazanıp, düşme hattından biraz da olsa uzaklaşmak istiyor.
KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI BAŞLADI
GOL | Kayserispor, 42. dakikada Alibec'in attığı golle 1-0 öne geçti. Savunma arkasına sarkan Alibec, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu şutunu Mert'in solundan ve yerden göndererek takımını 1-0 öne geçtirdi.
Kayserispor - Başakşehir 11'leri
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Atamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Alibec
Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Giuliano, Demba Ba
Kayserispor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den cnlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...