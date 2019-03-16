Kayserispor - Başakşehir CANLI

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. En yakın rakibi Galatasaray ile arasında 8 puan fark bulunan Başakşehir bu farkı korumak için deplasmanda galibiyet peşinde. Kayserispor ise rakibini yenerek üst sıralara yükselmek istiyor.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

3. dakikada sağ kanatta Varela ile başlayan atakta Lopes ceza sahası içine gönderdi. Umut Bulut’un kafa ile indirdiği topa ceza yayı üzerinden Şamil’in sert şutu az farkla üstten auta gitti.

8. dakikada Başakşehir’in sağ kanattan Visca ile kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Kudriashov’un önünde kaldı. Kudriashov’un yaptığı sert vuruşta topu önce Lung çeldi. Ardından üst direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kravets’in kafa vuruşu direğe çarptı ve Mert’in müdahalesi ile top çizgide kaldı. Şamil'in çizgide dokunduğu top ağlara gitti. Maçın hakemi ilk olarak pozisyon için faul kararı verdi. Ardından VAR’a giden Yaşar Kemal Uğurlu golü geçerli saydı: 1-0

35. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Arda Turan’ın kafa vuruşunu kaleci Lung güçlükle dışarı çeldi.

44. dakikada Visca’nın pası ile çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan İrfan, topa vurmakta geç kalınca Levent araya girdi ve tehlikeyi engelledi.

45. dakikada topla ceza sahasına giren Visca iki kişiyi geçtikten sonra sağ çaprazda Lung ile karşı karşıya kaldı. Visca'nın vuruşunda Lung’a çarpan topu Umut Bulut çizgiden uzaklaştırdı.

İlk yarı ev sahibi ekibi 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı başladı.

Kayserispor - Başakşehir ilk 11'ler

Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Jean-Armel Kana Biyik (37' Levent Gülen), Oleksandr Kucher, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Silvestre Varela (67' Atila Turan), Tjaronn Chery (82' Asamoah Gyan), Umut Bulut, Artem Kravets

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Joseph Attamah (80' Eljero Elia), Mahmut Tekdemir, Fyodor Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler, Edin Visca, Marcio Mossoro (61' Stefano Napoleoni), Arda Turan (61' Emmanuel Adebayor), Robinho

Sarı Kartlar: Mahmut Tekdemir (74'), Umut Bulut (86')

Kayserispor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde geride kalan 25 maçta 57 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde haftaya lider girdi.

Son iki maçından 1 puan alabilen İstikbal Mobilya Kayserispor ise 32 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.