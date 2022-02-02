Kayıp yıldız Emre Demir... Süper Lig tarihinin en genç (15 yıl, 9 ay ve 25 gün) golcüsü olan, A takıma çıktığı günden bu yana büyük umutlar beslenen Kayserispor'un genç yıldızı yetenekleriyle Avrupa devlerini etkilemişti. Başarılı futbolcu birçok takımı peşine takarken, 23 Eylül'de Katalan devi Barcelona'ya imza atmıştı. Barça da Emre'nin sözleşmesine tam 400 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyarak, genç yıldızımıza ne kadar güvendiğini göstermişti. Ancak o dönem henüz 17 yaşından küçük olması nedeniyle başarılı orta sahanın sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılılar'da kalmasına karar verilmişti.

O tarihe kadar bu sezon oynanan ilk 6 maçta kulübeye hapsolan Emre Demir'in, Barça'ya imzasının ardından daha sık süre bulacağı düşünülüyordu. Fakat beklenen olmadı, 18 yaşındaki futbolcu o günden sonra oynanan 17 maçın 3'ünde forma giyerken sadece 16 dakika sahada kalabildi.

Barcelona'nın izleyip, beğendiği ve geleceğine yatırım yaptığı Emre Demir'in, Kayserispor'da süre bulamaması dikkat çekiyor.

Atalay Özçelikli



