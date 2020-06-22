Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Takım ister ve kendini motive ederse her maçı kazanırız. Gençlerbirliği maçından sonra Sivasspor maçını da kazanırız ve seri devam eder. Hepimizin temennisi, Kayserispor'un hak ettiği Süper Lig'de kalması" dedi. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 28'inci haftasında 2-0'lık skorla kazandıkları Gençlerbirliği ve gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerbirliği karşısında mutlak 3 puan istediklerini belirten Tokgöz, "Gençlerbirliği maçı bizim için oldukça stresli bir maçtı. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Mutlak 3 puan istiyorduk. Maçı kazandık; futbolcularımızı ve hocamızı tebrik ediyorum. Gençlerbirliği galibiyetini tribünde olamayan taraftarımıza armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SİVAS ZOR BİR DEPLASMAN"

Sivasspor karşısında alacakları 3 puanla galibiyet serisi başlatmak istediklerini dile getiren Tokgöz, "Bu hafta Sivasspor ile karşılaşacağız. Sivas zor bir deplasman. Takım ister ve kendini motive ederse her maçı kazanırız. Takımda aile ortamı oluştu. Geçen hafta şanssız bir Fenerbahçe maçı geçirdik. Önde olduğumuz maçı kaybettik. İnşallah Gençlerbirliği maçından sonra Sivasspor maçını da kazanırız ve seri devam eder. Hepimizin temennisi, Kayserispor'un hak ettiği Süper Lig'de kalması" şeklinde konuştu.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)