Kayserispor, Süper Lig 'in 6. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Son maçında Fenerbahçe 'ye 2-0 mağlup olan Çağdaş Atan'lı Sarı Kırmızılı ekip, evinde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Kayserispor, 6 puanla 11. sırada. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, 2 maçtır kaybediyor ve 6 puanla 12. basamakta. Akdeniz temsilcisi, deplasmanda 3 puanı kapıp moral depolamayı ve kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor.

Kayserispor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor-Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Cardoso, Mane, Thiam, Gavranovic

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Güray, Soner, Fernando, Hakan, Gökdeniz, Ghacha, Wright