Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Kayserispor ile Antalyaspor 21. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Kayserispor saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor. İkinci yarıya yeni transferleriyle giren Antalyaspor ise deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

Kayserispor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'de 30. randevu

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor, bugüne kadar Süper Ligde 29 kez karşılaştı.

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Süper Lig'de oynanan 29 maçta sarı kırmızılılar 8 kez kazandı. Antalyaspor ise 13 kez kazandı. 8 maç da berabere bitti. İki takım arasında oynanan son 2 lig maçı berabere bitti. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maç 2-2 sona ermişti. İki takımın Kayseri'de oynadığı 14 Süper Lig maçında 8 kez Kayserispor 3 kez Antalyaspor kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'de oynanan son müsabakayı Kayserispor 2-0 kazanmıştı.