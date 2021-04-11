Kayserispor - Antalyaspor canlı

Kayserispor ile Antalyaspor Süper Lig'de 34. hafta maçında üç puan mücadelesi verecek. İki takımda son haftalarda oldukça formsuz. Kayserispor kazanarak alt sıralardan kurtulak istiyor. 39 puanla 12. sırada bulunan Antalyaspor ise uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti almak istiyor.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR CANLI

4. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına koşu yapan Luckassen’in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta kaleci Boffin son anda topu kontrol etmeyi başardı.

5. dakikada Lennon’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde önünde kalan topu Luckassen ağlarla buluşturdu. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından Kvrzic’in topa elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

15. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kvrzic’in yerden sert ortasında altıpas içerisinde önünden geçen topa Luckassen dokunamadı. Pedro Henrique’yi geçen meşin yuvarlak taca çıktı.

GOL | 45. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan Nuri Şahin ile kullandığı kornerde ön direkte kafa vuruşunu yapan Naldo, takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

Antalyaspor, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı başladı.

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Kayserispor - Antalyaspor ilk 11'ler

Kayserispor: Doğan Alemdar, Zoran Kvrzic, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behich, Joseph Attamah, Daniel Avramovski, Aaron Lennon, Pedro Henrique, Muğdat Çelik, Kevin Luckassen

Yedekler: Silviu Lung, Mario Paz, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Cristian Sapunaru, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Besard Sabovic, Karlo Muhar

Antalyaspor: Ruud Boffin, Naldo Pereira, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Lukas Podolski, Fedor Kudriashov, Amilton Minervino, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat, Bahadır, Mevlüthan, Serdar Gürler, Imeri, Mert, Fehmi, Ali Eren

Kayserispor'da ısınma esnasında sakatlanan İlhan Parlak'ın yerine Kevin Luckassen 11'de başladı.

Antalyaspor'da 4 eksik

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu maç öncesi sakatlıkları bulunan Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill ve Ersan Adem Gülüm forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda 4 oyuncu da kart sınırında bulunuyor. Antalyaspor'da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek Hakan Özmert ile beraber Eren Albayrak, Veysel Sarı ve Amilton HES Kablo Kayserispor maçında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak Ç. Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.

Kayseri'de ev sahibi üstün!

Kırmızı beyazlılar ile sarı kırmızılılar toplamda 54, Süper Lig'de ise 26'ncı kez karşı birbirlerine rakip olacak. Fraport TAV Antalyaspor ile Kayserispor bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı- beyazlılar, geride kalan 53 maçta 20 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Kayseri'de oynanan mücadelelerde ise ev sahibi Kayserispor'un üstünlüğü göze çarpıyor. İki ekip Kayseri'de 26 maça çıkarken, Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 de yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 25 kez karşılaşırken, bu mücadeleler sonunda Antalyaspor 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı.

En farklı skor 6-0

Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanan ve en farklı skorun alındığı maç 1975-1976 yılında Misli.com 2'nci Lig'de oynanan ve Kayserispor'un 6-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma olarak kayıtlara geçti. İki takımın aralarındaki en gollü maç ise 2006-2007 yılında Süper Lig'de oynanan ve 4-4 berabere biten mücadele olarak tarihteki yerini aldı.

Antalyaspor 58 gol attı

Fraport TAV Antalyaspor ile Hes Kablo Kayserispor'un karşı karşıya geldiği 53 maçta taraftar toplam 119 gole tanıklık etti. Kırmızı beyazlılar, rakibine karşı 58 gol atarken, sarı kırmızılı ekip Akdeniz ekibi Antalyaspor'a karşı 61 gol atma başarısı elde etti. Antalyaspor ile Kayserispor'un oynadığı 53 maçta en çok 2-0'lık skor alındı. 53 maç sonucunda 10 kez 2-0, 9 kez 1-0, 7'şer kez 0-0 ve 2-1, 6 kez 1-1, 5 kez de 3-0'lık skorlar alındı. 3 maçta 2-2 ve 3-1'lik alınan skorların yanı sıra, 1'er kez de 4-0, 4-4 ve 6-0'lık skorlar elde edildi.