Kayserispor - Antalyaspor (CANLI)
Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor yine kendisi gibi düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. İki takımda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Kayserispor - Antalyaspor maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...Maçta üç gol var
Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Kayserispor ile Antalyaspor 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Kayserispor saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor. İkinci yarıya yeni transferleriyle giren Antalyaspor ise deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.
Kayserispor - Antalyaspor ilk 11'ler belli oldu
Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Diego, Sapunaru, Miguel Lopes, Djedje, Campanharo, Mensah, Pedro Henrique, Mario Situm, Mesanovic
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Chico, Kudryashov, Fredy, Charles, Amilton, N'Dinga, Hakan, Sinan Gümüş
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