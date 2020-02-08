Kayserispor - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Kayserispor ile Antalyaspor 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Kayserispor saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor. İkinci yarıya yeni transferleriyle giren Antalyaspor ise deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

Kayserispor - Antalyaspor ilk 11'ler belli oldu

Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Diego, Sapunaru, Miguel Lopes, Djedje, Campanharo, Mensah, Pedro Henrique, Mario Situm, Mesanovic

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Chico, Kudryashov, Fredy, Charles, Amilton, N'Dinga, Hakan, Sinan Gümüş











