MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor’un rakibi olacak. Geçen hafta Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Hikmet Karaman'ın öğrencileri 5'lik şansını sürdürmek için rakibini eli boş göndermek istiyor. İkinci yarıya iyi başlayan ancak son 3 maçını kazanamayan Ankaragücü ise alt sırlardan kurtulmak için kazanmak istiyor.

Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Dever Orgill ve kırmızı kart cezalısı Hector Canteros forma giyemeyecek.

Kayserispor 36 puanla 8. sırada yer alırken, MKE Ankaragücü, puan cetvelinde 32 puan ve averajla 14. sırada bulunuyor.