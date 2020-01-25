Kayserispor - Ankaragücü maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Maç hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Kayserispor, Pedro Henrique'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan yapılan inceleme sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu gerçekşesiyle gol iptal edildi.

Bu golden hemen sonra, 3 dakikada bu kez Ankaragücü tehlikeli geldi. Savunma arkasına sarkan İlhan Parlak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

GOL PENALTIDAN GELDİ

21. dakikada Kayserispor'un sol kanattan gönderdiği topta ceza sahası içerisinde Ankaragücü'nde Pazdan topa müdahale etti. VAR odasından hakem Cüneyt Çakır'a uyarı yapıldı. Çakır, inceleme sonrasında Pazdan'ın elle müdahale ettiğini söyleyerek Kayserispor'a penaltıyı verdi. 23. dakikada Bernard Mensah penaltı atışını gole çevirdi ve sarı kırmızılılar 1-0 öne geçti. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayseri soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

İKİNCİ YARIYI 10 KİŞİ OYNADILAR

Maçın ikinci yarısı da hızlı başladı. 48. dakikada Ankaragücü'nde Cebrail Karayel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sarı lacivertli ekip geriye kalan süreyi 10 kişi sürdürecek. Ankaragücü'nde 56. dakikada Pazdan sakatlanarak yerini Alihan Kubalas'a bıraktı.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Maçın 69. dakikasında 10 kişi olan Ankaragücü sol kanattan serbest vuruş kullandı. Pinto'nun ceza sahasına gönderdiği ortaya, oyuna sonradan dahil olan Alihan Kubalas kafasıyla vurdu ve takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

PENALTIYI VAR İPTAL ETTİRDİ

Maçınn 84. dakikasında Kayserispor, Ankaragücü savunmada yaşanan karambolde Orgill'in elle oynaması gerekçesiyle penaltı kazandı. VAR odasından Cüneyt Çakır'a gelen uyarı sonrasında pozisyon incelendi ve hakem Cüneyt Çakır penaltı kararını iptal etti.

ANKARAGÜCÜ DİREĞE TAKILDI

Dakika 90+5'te Ankaragücü Scarione ile kaleyi karşıdan gören yerden frikik kullandı. Scarione şutunu gönderdi ancak top direğe çarparak dışarı çıktı.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında, 10 kişi kalan Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.