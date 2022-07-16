Kayserispor-Ankaragücü hazırlık maçı sonucu: 2-2

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kayserispor ile Kayseri'de bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampta bulunan MKE Ankaragücü, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kadir Has Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor takımı; Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Nurettin, Karimi, Kemen, Emrah, Bertolacci, Thiam ve Mustafa Pektemek 11'i ile başladı.

Ankaragücü ise; Bedirhan, Fıratcan, Sinan, Atakan, Yasin, Abdullah, Şahverdi, Chatzigiovanis, Pedrinho, Bridze ve Eren Derdiyok 11 ile sahaya çıktı. Çekişmeli geçen 90 dakika, 2-2'lik skorla tamamlandı.

Kayserispor'un gollerini 5. dakikada penaltıdan Thiam ve 76. dakikada Cardoso atarken, Ankaragücü'nün gollerini ise 29. dakikada Atakan ile 78. dakikada Macheda kaydetti.