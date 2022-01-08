Süper Lig 'in ikinci yarısına Altay maçı ile başlayacak olan Yukatel Kayserispor zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bugün yaptığı son çalışma ile hazırlıklarını tamamlayan ve maç saatini beklemeye çekilen sarı kırmızılılar, taraftar desteği ile galibiyete erişmek istiyor.

Ligin ilk yarısını 24 puanla 13.sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçını da kazanıp puanını 27'ye çıkarmak amacında. Yarın Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakada saat 16:00da başlayacak. Bu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. (İHA)