Kayserispor - Altay maçının öne çıkan rakamları

Kayserispor, son lig maçında Sivasspor 'u 3-0 mağlup ederek büyük sürprize neden oldu. Gavranovic önde harika bir performans sergiledi ve Kayserispor arkada çok sağlam görüntü verdi. Hikmet Karaman, önemli iki stoperini sakatlık yüzünden kaybetti ve gelişinden bu yana Kayserispor için önemli bir figür olan Thiam, Afrika Uluslar Kupası için Kamerun'a gitti. Tecrübeli hocayı zorlu bir süreç bekliyor.

Altay'ın 11 maçlık kazanamama serisi Kasımpaşa'ya 2-0 yenilerek 12 maça çıktı. Tecrübeli hoca Mustafa Denizli, Altay'ın düşüşünü durduramadığı için sıkıntılı bir süreçte. Ev takımda Thiam'ın olmayışı ve daha önce beraber oynamamış ikili stoperin maçta görev alacak olması İzmir ekibi için büyük bir fırsat. Altay bu maçta iyi bir sonuç alamazsa kulübün sezonun geri kalanıyla ilgili ciddi bir karar vermesi gerekebilir.

Oran Analizi

Kayserispor için ilk yarı beraberliğine 2.01 oran verildiği toplam 3 maçın hiçbirinin ilk yarısı berabere bitmedi.