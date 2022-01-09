Kayserispor, Altay maçına Turkovac yazan formayla çıkacak

Kayserispor, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ilk yerli koronavirüs aşısı olma özelliği taşıyan Turkovac'ı formasında taşımaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Altay ile evinde karşılaşacağı müsabakaya göğüs reklamının üzerinde Turkovac yazan forma ile çıkacak. Formanın kollarında ise 'Aşını ol' yazıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Pandeminin 2 yıllık sürecinde hemen hepimiz bir akrabamızı, dostumuz, arkadaşımızı kaybettik. Aşı şüphesiz daha fazla acıları önledi. Bu aşamada ülkemiz için, insanlık için çok önemli olan yerli aşının Kayserimizden Erciyes Üniversitesi'nden çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Altay maçına Turkovac göğüs, sırt, şort bandı ve 'Aşını ol' kol bandı ile çıkarak Yukatel Kayserispor olarak bu gururu yaşayacağız. Bu aşamada sponsorlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Maç öncesi İl Sağlık Müdürlüğümüz stat çevresinde çadır kurarak aşıyı taraftarlarımızın ayağına getirecek. Lütfen kendimiz için sevdiklerimiz için aşıyı ihmal etmeyin" dedi.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)