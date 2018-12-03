Kayserispor, Altay maçına hazırlanıyor

Kayserispor, Altay ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına devam etti.

Ligin 14’üncü haftasında evinde Trabzonspor’a mağlup olan ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifasının ardından hoca arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı takımda futbolcular, Altay ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçının hazırlıklarına antrenör Hakan Ertürk nezaretinde devam etti. Ertürk’ün yardımcılıklarını Kayserispor altyapı antrenörleri Alper Kelkitli, Emin Aladağ ve Emin Altındağ yaptı. Isınma ve kondisyon çalışması ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ve yarı saha çift kale maç çalışması ile devam etti. Trabzonspor maçında burnu kırılan Cristian Sapunaru antrenmana maske ile çıktı. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber antrenmana katılmazken, Umut Bulut ise salonda çalıştı.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)