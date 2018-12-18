Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Altay ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı iki maçı da kazanan Kayserispor rakibini yenerek üst tura çıkmak istiyor.

Kayserispor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak.

İzmir'de oynadığı ilk karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de mücadele eden Kayseri ekibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.

Türkiye Kupası hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor: Ramazan Keleş

13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor: Hakan Ceylan

17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor: Volkan Bayarslan

18.30 Kayserispor-Altay: Ali Şansalan

20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor: Bahattin Şimşek