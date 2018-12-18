Kayserispor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de Hikmet Karaman'ın göreve gelmesinin ardından üst üste iki galibiyet alan Kayserispor Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'ı konuk edecek. İki takım arasındaki ilk maçı Kayserispor deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Peki, Kayserispor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

18 Aralık 2018, Salı 15:08 Son Güncelleme:
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Kayserispor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Altay ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı iki maçı da kazanan Kayserispor rakibini yenerek üst tura çıkmak istiyor. 

Kayserispor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak.

İzmir'de oynadığı ilk karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de mücadele eden Kayseri ekibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.

Türkiye Kupası hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor: Ramazan Keleş

13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor: Hakan Ceylan

17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor: Volkan Bayarslan

18.30 Kayserispor-Altay: Ali Şansalan

20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor: Bahattin Şimşek

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