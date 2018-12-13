Kayserispor-Altay maçı Çarşamba günü

İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5.Kademe müsabakaların rövanşları 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kayserispor, Altay ile rövanş maçını 19 Aralık Çarşamba günü Kadir Has'ta oynayacak. Bu müsabakanın başlama saati 18:30 olarak duyuruldu.

32 takımın mücadele verdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak rövanş maçlarında tur geçmeyi başaran ekipler, son 16 turunda eşleşecek. Finale adım adım gidilirken UEFA Avrupa Kupası hesapları yapan takımlar da müsabakaları daha da ciddiye almaya başlayacak. 18 Aralık Salı günü 13.00'de başlayacak rövanş heyecanı 20 Aralık Perşembe akşamı son bulacak. Ziraat Türkiye Kupası 5.Kademe 2.maçların programı şöyle:

18 Aralık 2018 Salı

13:00 1461 Trabzon-Ümraniyespor

13:45 Ankaragücü - Bodrumspor

15:00 Balıkesirspor-Ç.Rizespor

17:00 Göztepe-Nazillispor

19:00 M.Başakşehir-Adana DS

20:30 Galatasaray-Keçiörengücü

19 Aralık 2018 Çarşamba

13:00 Van B.B.spor-Boluspor

13:45 Etimesgut Bel.spor-Y.Malatyaspor

15:00 K.Maraşspor-Alanyaspor

17.00 Kasımpaşa-Menemenspor

18:30 Kayserispor-Altay

20:30 Trabzonspor-Sivas Bel.spor

20 Aralık 2018 Perşembe

13:00 Hatayspor-Gençlerbirliği

13:45 Darıca GB-Antalyaspor

18:00 Akhisarspor-F.Karagümrük

20:30 Giresunspor-Fenerbahçe