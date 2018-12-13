Kayserispor-Altay maçı Çarşamba günü

İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5.Kademe müsabakaların rövanşları 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kayserispor, Altay ile rövanş maçını 19 Aralık Çarşamba günü Kadir Has'ta oynayacak. Bu müsabakanın başlama saati 18:30 olarak duyuruldu.
32 takımın mücadele verdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak rövanş maçlarında tur geçmeyi başaran ekipler, son 16 turunda eşleşecek. Finale adım adım gidilirken UEFA Avrupa Kupası hesapları yapan takımlar da müsabakaları daha da ciddiye almaya başlayacak. 18 Aralık Salı günü 13.00'de başlayacak rövanş heyecanı 20 Aralık Perşembe akşamı son bulacak. Ziraat Türkiye Kupası 5.Kademe 2.maçların programı şöyle:
18 Aralık 2018 Salı
13:00 1461 Trabzon-Ümraniyespor
13:45 Ankaragücü - Bodrumspor
15:00 Balıkesirspor-Ç.Rizespor
17:00 Göztepe-Nazillispor
19:00 M.Başakşehir-Adana DS
20:30 Galatasaray-Keçiörengücü
19 Aralık 2018 Çarşamba
13:00 Van B.B.spor-Boluspor
13:45 Etimesgut Bel.spor-Y.Malatyaspor
15:00 K.Maraşspor-Alanyaspor
17.00 Kasımpaşa-Menemenspor
18:30 Kayserispor-Altay
20:30 Trabzonspor-Sivas Bel.spor
20 Aralık 2018 Perşembe
13:00 Hatayspor-Gençlerbirliği
13:45 Darıca GB-Antalyaspor
18:00 Akhisarspor-F.Karagümrük
20:30 Giresunspor-Fenerbahçe