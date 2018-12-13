Kayserispor-Altay maçı Çarşamba günü

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 2. karşılaşmalarının programı açıklandı. Kayserispor, rakibi Altay ile Çarşamba günü sahasında karşılaşacak.

13 Aralık 2018, Perşembe 09:56
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Kayserispor-Altay maçı Çarşamba günü

İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5.Kademe müsabakaların rövanşları 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kayserispor, Altay ile rövanş maçını 19 Aralık Çarşamba günü Kadir Has'ta oynayacak. Bu müsabakanın başlama saati 18:30 olarak duyuruldu. 

32 takımın mücadele verdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak rövanş maçlarında tur geçmeyi başaran ekipler, son 16 turunda eşleşecek. Finale adım adım gidilirken UEFA Avrupa Kupası hesapları yapan takımlar da müsabakaları daha da ciddiye almaya başlayacak. 18 Aralık Salı günü 13.00'de başlayacak rövanş heyecanı 20 Aralık Perşembe akşamı son bulacak. Ziraat Türkiye Kupası 5.Kademe 2.maçların programı şöyle: 

18 Aralık 2018 Salı 

13:00 1461 Trabzon-Ümraniyespor 

13:45 Ankaragücü - Bodrumspor 

15:00 Balıkesirspor-Ç.Rizespor 

17:00 Göztepe-Nazillispor 

19:00 M.Başakşehir-Adana DS 

20:30 Galatasaray-Keçiörengücü 

19 Aralık 2018 Çarşamba 

13:00 Van B.B.spor-Boluspor 

13:45 Etimesgut Bel.spor-Y.Malatyaspor 

15:00 K.Maraşspor-Alanyaspor 

17.00 Kasımpaşa-Menemenspor 

18:30 Kayserispor-Altay 

20:30 Trabzonspor-Sivas Bel.spor 

20 Aralık 2018 Perşembe 

13:00 Hatayspor-Gençlerbirliği 

13:45 Darıca GB-Antalyaspor 

18:00 Akhisarspor-F.Karagümrük 

20:30 Giresunspor-Fenerbahçe 

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