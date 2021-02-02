Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor , galibiyet için kozlarını paylaşacak. Karşılaşm öncesi Kayserispor 22 puanla 17. sırada. Alanyaspor ise 37 puanla 4. basamakta. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayseri ekibi, Kasımpaşa'nın ardından Alanyaspor'u da mağlup edip nefes almak istiyor. Ankaragücü ve Sivasspor galibiyetleriyle çıkışan geçen Akdeniz ekibi ise çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmek istiyor.

Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan maçı Akdeniz temsilcisi 2-0’lık skorla kazandı.

Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç beIN Sports HD 2'den yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Kayserispor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Aziz, Campanharo, Muhar, Lennon, Henrique, Awramovski, Luckassen

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bareiro, Davidson, Babacar

Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor bugüne dek ligde 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 6’sını Alanyaspor kazandı, 2 maçta Kayserispor üstünlük sağlayan taraf oldu. 1 maçta rakipler puanları paylaştı.

Kayseri’de oynanan 4 maçın 2’sini Alanyaspor kazanırken, 1 maçı ev sahibi ekip aldı, 1 maç da berabere sonuçlandı. Alanyaspor 20 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor buna karşılık 8 kez gol sevinci yaşayabildi.