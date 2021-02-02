Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve kötü gidişata son veren Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor'a konuk olacak. Kasımpaşa galibiyetiyle moral depolayan Kayserispor, çıkışını Alanya'ya karşı sürdürmek istiyor. Akdeniz ekibi ise 3'te peşinde olacak. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor , galibiyet için kozlarını paylaşacak. Karşılaşm öncesi Kayserispor 22 puanla 17. sırada. Alanyaspor ise 37 puanla 4. basamakta. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayseri ekibi, Kasımpaşa'nın ardından Alanyaspor'u da mağlup edip nefes almak istiyor. Ankaragücü ve Sivasspor galibiyetleriyle çıkışan geçen Akdeniz ekibi ise çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmek istiyor.
Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan maçı Akdeniz temsilcisi 2-0’lık skorla kazandı.
Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç beIN Sports HD 2'den yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.
Kayserispor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:
Kayserispor: Doğan, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Aziz, Campanharo, Muhar, Lennon, Henrique, Awramovski, Luckassen
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bareiro, Davidson, Babacar
Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor bugüne dek ligde 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 6’sını Alanyaspor kazandı, 2 maçta Kayserispor üstünlük sağlayan taraf oldu. 1 maçta rakipler puanları paylaştı.
Kayseri’de oynanan 4 maçın 2’sini Alanyaspor kazanırken, 1 maçı ev sahibi ekip aldı, 1 maç da berabere sonuçlandı. Alanyaspor 20 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor buna karşılık 8 kez gol sevinci yaşayabildi.