Kayserispor - Alanyaspor maç sonucu: 0-1

Kayserispor ile Alanyaspor Süper Lig'in 1. hafta maçında kozlarını paylaştı. Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Alanyaspor'un tek golü 87. dakikada Papis Cisse'den geldi.
Kayserispor'dan Henrique'nin 90+1. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Alanyaspor bu galibiyet ile haftaya 3 puanla başlarken, Kayserispor haftayı puansız kapattı.
Kayserispor - Alanyaspor 11'ler...
Kayserispor: İsmail Çipe, Abdennour, Atila Turan, Mensah, Poulain, Henrique, Lopes, Alpay, Djedje, Reinstra, Umut Bulut
Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse