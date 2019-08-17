Kayserispor - Alanyaspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de ilk hafta maçında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Maçta kazanan konuk ekip Aytemiz Alanyaspor oldu.

17 Ağustos 2019, Cumartesi 18:56 Son Güncelleme:
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Kayserispor - Alanyaspor maç sonucu: 0-1

Kayserispor ile Alanyaspor Süper Lig'in 1. hafta maçında kozlarını paylaştı. Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Alanyaspor'un tek golü 87. dakikada Papis Cisse'den geldi.

Kayserispor'dan Henrique'nin 90+1. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Alanyaspor bu galibiyet ile haftaya 3 puanla başlarken, Kayserispor haftayı puansız kapattı.

Kayserispor - Alanyaspor 11'ler...

Kayserispor: İsmail Çipe, Abdennour, Atila Turan, Mensah, Poulain, Henrique, Lopes, Alpay, Djedje, Reinstra, Umut Bulut

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse



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