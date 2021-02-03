Kayserispor - Alanyaspor canlı

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor , galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayseri ekibi, Kasımpaşa'nın ardından Alanyaspor'u da mağlup edip nefes almak istiyor. Ankaragücü ve Sivasspor galibiyetleriyle çıkışan geçen Akdeniz ekibi ise çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmek istiyor.

Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan maçı Akdeniz temsilcisi 2-0’lık skorla kazandı.

MAÇ BAŞLADI!

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kayserispor: Doğan, Behich, Uğur, Sapunaru, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Maglica

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Umut, Berkan, Kadzior, Mustafa, Babacar

Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maç beIN Sports HD 2'den yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde.

SÜPER LİG PUAN DURUMU