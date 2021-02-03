Kayserispor - Alanyaspor canlı
2 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve kötü gidişata son veren Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor'a konuk oluyor. Kasımpaşa galibiyetiyle moral depolayan Kayserispor, çıkışını Alanya'ya karşı sürdürmek istiyor. Akdeniz ekibi ise 3'te peşinde. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor , galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayseri ekibi, Kasımpaşa'nın ardından Alanyaspor'u da mağlup edip nefes almak istiyor. Ankaragücü ve Sivasspor galibiyetleriyle çıkışan geçen Akdeniz ekibi ise çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmek istiyor.
Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan maçı Akdeniz temsilcisi 2-0’lık skorla kazandı.
MAÇ BAŞLADI!
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Kayserispor: Doğan, Behich, Uğur, Sapunaru, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Maglica
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Umut, Berkan, Kadzior, Mustafa, Babacar
Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maç beIN Sports HD 2'den yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde.