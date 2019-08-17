Kayserispor - Alanyaspor (CANLI)

Kayserispor ile Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 3 puan mücadelesi verecek. Yeni kadrosuyla sezona başlayacak Kayserispor sahasında rakibini yenerek üç puanla başlamak istiyor. Alanyaspor ise yeni teknik direktörü Erol Bulut ile deplasmanda rakibini mağlup etmek istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Maç başladı...

4.Dakikada Alpay Çelebi sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

İlk yarı 0-0 sona erdi...

Kayserispor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Alanyaspor 11'ler...

Kayserispor: İsmail Çipe, Abdennour, Atila Turan, Mensah, Poulain, Henrique, Lopes, Alpay, Djedje, Reinstra, Umut Bulut

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Bilet fiyatları: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Güney Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL, Misafir Tribün 25 TL



