Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Manisa ekibi deplasmanda ikinci maç öncesi avantajlı skoru almak istiyor. Hikmet Karaman yönetiminde çıkışa geçen Kayserispor ise taraftarının desteği ile rakibini eli böş göndermek istiyor.

Kayserispor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15 Ocak Salı günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynayacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sene 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük’ü eledikten sonra Kayserispor ile eşleşti.

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Halis Özkahya’nın yöneteceği açıklandı. Bu maçın rövanşı ise 22 Ocak Salı günü Akhisar’da oynanacak.

Akhisarspor’da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ile Eray Ataseven yarınki maçta forma giyemeyecek.

Özkahya’nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın 4.Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu. Halis Özkahya bu sezon Kayserispor ve Akhisarspor’un ilk maçını yönetecek.

Halis Özkahya, 23 Kasım 2018 tarihinde oynanan Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra Halis Özkahya’ya ligde ve kupada maç vermedi. MHK tarafından ligde ve kupadan maç verilemeyen Özkahya’ya 1,5 ay aradan sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) kupa maçı verdi.