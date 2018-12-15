Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçında Kayserispor ile Akhisarspor 3 puan mücadelesi verecek. Hikmet Karaman yönetiminde Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenen Kayserispor Akhisarspor'u da yenerek seri yakalama peşinde. Fenerbahçe'yi 3-0 yenen ve son iki haftada çıkışa geçen Akhisarspor ise Kayserispor deplasmanında kazanmak istiyor.

Kayserispor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Akhisarspor muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Lung, Levent, Lopes, Kana Biyik, Atila, Mensah, Şamil, Chery, Deniz, Bilal, Umut

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Sissoko, Vrsajevic, Aykut, Eray, Barbosa, Josue, Güray, Bokila

Kayserispor'da sakatlığı bulunan Oğuzhan Berber, Sakıp Aytaç, Rajko Rotman Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Artem Kravets'in durumu ise belirsiz. Ayrıca Cristian Sapunaru'nun cezası bulunuyor.

Konuk ekip Akhisarspor'da ise Mustafa Yumlu, Dany ve Serginho'nun sakatlığı bulunuyor. Ayrıca golcü futbolcu Seleznyov kadro dışı bırakıldığı için maçta forma giyemeyecek.

BİLET FİYATLAR: Batı Alt: 40, Doğu Alt: 25, Doğu Üst: 20, Kuzey Üst: 15 tl, Misafir Tribünü: 20 tl



