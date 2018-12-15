Kayserispor - Akhisarspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Akhisarspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk devre golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda rakip kaleye daha çok gitmeye başlayan ev sahibi takım, atak oyununun karşılığını 75'inci dakikada aldı.

Umut Bulut'un yerine 70'inci dakikada oyuna dahil olan Asamoah Gyan, sol kanattan Silvestre Varela'nın ortasına harika bir kafa vuruşu yaparak takımına galibiyeti getiren golü attı: 1-0.

Bu sonuçla puanını 18 yapan Kayserispor, 13. sıraya yükselirken 16 puanda kalan Akhisarspor ise 15. sıraya geriledi.

Kayseri, yeni teknik direktörü Hikmet Karaman'la çıktığı ikinci lig maçından da 3 puanla ayrıldı. Galibiyet golünü atan Gyan ise bu sezon ligde ilk kez fileleri sarstı.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Kayserisporlu Bilal, ceza alanı dışından Akhisarspor kalesini yokladı. Yerden şut kaleci Fatih'de kaldı.

21. dakikada Mensah topu ceza alanında kafayla Chery'in önüne indirdi. Chrey zor olanı yaptı ve topu 2 metreden kale yerine auta atınca ev sahibi ekip bir golden oldu.

23. dakikada Serginho'nun kafa şutu çaprazdan Kayserispor kalesinde tehlike yaratattı ancak top auta çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Şamil Çinaz'ın uzun pasıyla hareketlenen Chery'in şutu kaleci Fatih'te kaldı.

52. dakikada Atila'nın ortasında Bilal'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

68. dakikada Manu, Kucher'i geçerek Kayserispor ceza alanına girdi. Çaprazdan şutunu kaleci Lung son anda tokatladı.

69. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı korner atışında ceza alanında önce Umut Bulut sonra Şamil 3 metreden topa dokunamadılar.

73. dakikada Josue'nin kullandığı ceza atışında Sergio'nun kafa şutu kaleci Lung'da kaldı.

75. dakikada Varela'nın ortasında Asamoah Gyan topu kafayla filelere gönderdi: 1-0

86. dakikada Varela'nın uzaktan şutu kaleci Fatih'te kaldı.

Kayserispor - Akhisarspor ilk 11'ler

Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Oleksandr Kucher, Kana Biyik, Şamil Çinaz, Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu (60' Silvestre Varela), Deniz Türüç (85' Levent Gülen), Tjaronn Chery, Umut Bulut (70' Asamoah Gyan)

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Avdija Vrsajevic, Güray Vural, Helder Barbosa, Abdoul Sissoko, Serginho (86' Bilal Kısa), Josue, Onur Ayık (65' Adrien Regattin), Jeremy Bokila (65' Elvis Manu)

Hakem: Suat Arslanboğa

Sarı Kartlar: Avdija Vrsajev (18'), Atila Turan (71'), Bernard Mensah (87')

Stat: Kadir Has Stadyumu