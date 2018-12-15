Kayserispor - Akhisarspor CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçında Kayserispor ile Akhisarspor 3 puan mücadelesi veriyor. Hikmet Karaman yönetiminde Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenen Kayserispor Akhisarspor'u da yenerek seri yakalama peşinde. Fenerbahçe'yi 3-0 yenen ve son iki haftada çıkışa geçen Akhisarspor ise Kayserispor deplasmanında kazanmak istiyor.

Maçtan Dakikalar

21. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan ceza alanına ortasında iyi yükselen Mensah’ın kafasından seken top Chery’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada orta alanda Barbosa ile girdiği mücadelede topu kazanan Chery’in ceza yayı civarından kaleyi cepheden gören pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinde auta çıktı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı başladı.

Kayserispor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16:00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Akhisarspor ilk 11'ler

Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Oleksandr Kucher, Kana Biyik, Şamil Çinaz, Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Deniz Türüç, Tjaronn Chery, Umut Bulut

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Avdija Vrsajevic, Güray Vural, Helder Barbosa, Abdoul Sissoko, Serginho, Josue, Onur Ayık, Jeremy Bokila

Hakem: Suat Arslanboğa

Sarı Kartlar: Avdija Vrsajev (18')

Stat: Kadir Has Stadyumu