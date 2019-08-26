Kayserispor Adebayor transferini açıkladı

Transfer sezonunun hareketli takımlarından olan Kayserispor, bombayı patlattı. Sarı Kırmızılı ekip, Başakşehir'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı. Fovet transferi için süredir çalışmalarını sürdüren ve nihatet çözüme kavuştan Kayseri ekibi, 35 yaşındaki yıldız golcü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hikmet Karaman ikna etti

Deneyimli forvet, Başakşehir’den ayrıldıktan sonra Trabzonspor, Rizespor ve Gazişehir tarafından ciddi şekilde istenmişti. Ancak transfer döneminin başında bu kulüplerden yıllık 2 milyon Euro gibi yüksek bir rakam istediği için görüşmeleri ciddiye binmemişti. Sarı-Kırmızılılar’ın ise yıldız oyuncuyu çok daha uygun bir rakama, 1 milyon Euro’ya kadrosuna kattı. Adebayor’un teknik direktör Hikmet Karaman’ın oyun anlayışını çok beğendiği için bu tercihi yaptığı öğrenildi.

Kariyerinde dünya devlerinde forma giyen Adebayor, Arsenal'deki performasıyla Premier Lig'e damga vurmuştu. Yıldız golcü, Manchester City ve Real Madrid'de ise beklentileri karşılayamamıştı. 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e gelen Adebayor, Turuncu Lacivertli formayı 76 kez giyerken, 28 gol kaydetti.

19. imza Adebayor'dan

Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den alan Kayserispor, Pedro Henrique, Yasir Subaşı, Aymen Abdennour, Benoît Poulain, Ziya Alkurt, Brice Dja Djédjé, Hakan Arikan, Ömer Uzun, Ismail Çipe, Furkan Polat, Adryan, Aksel Aktaş, Paul-Georges Ntep, Alpay Çelebi, Miguel Lopes, Eray İşcan, Emirhan Civelek'i kadrosuna katmıştı.

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