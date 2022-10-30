Ümraniyespor beraberliğinin ardından Galatasaray ve Kasımpaşa'yı mağlup ederek 19 puana yükselen, 8. sırada bulunan Kayserispor, Süper Lig 'in 12. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Son 6 maçında sadece 1 kez kaybeden Çağdaş Atan'lı Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp galibiyet serisini 3 maça yükseltmeyi ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 8 maçtır kaybetmeyen Vincenzo Montella'lı Adana Demirspor, 22 puanla 2. basamakta. Mavi Şimşekler, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp zirve hattında kalmayı, fire vermeden yoluna devam etmenin peşinde olacak.

Ev sahibi maça tam kadro çıkacak. Konuk takımda ise tek eksik sarı kart cezalısı Yaroslav Rakitskyi.

Kayserispor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Ramazan, Kemen, Cardoso, Thiam

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba