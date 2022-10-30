Kayserispor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Son haftaların iki formda takımını karşı karşıya getirecek 90 dakikanın sonucu futbolseverler tarafından merak konusu. Ev sahibi 3, konuk takım ise 8 maçtır kaybetmiyor. Kayserispor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Ümraniyespor beraberliğinin ardından Galatasaray ve Kasımpaşa'yı mağlup ederek 19 puana yükselen, 8. sırada bulunan Kayserispor, Süper Lig 'in 12. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Son 6 maçında sadece 1 kez kaybeden Çağdaş Atan'lı Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp galibiyet serisini 3 maça yükseltmeyi ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 8 maçtır kaybetmeyen Vincenzo Montella'lı Adana Demirspor, 22 puanla 2. basamakta. Mavi Şimşekler, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp zirve hattında kalmayı, fire vermeden yoluna devam etmenin peşinde olacak.
Ev sahibi maça tam kadro çıkacak. Konuk takımda ise tek eksik sarı kart cezalısı Yaroslav Rakitskyi.
Kayserispor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kayserispor-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Ramazan, Kemen, Cardoso, Thiam
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba