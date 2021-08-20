Süper Lig 'de 2. haftanın perdesi Kayseri'de açılacak, Kayserispor ile Adana Demirspor galibiyet için kozlarını paylaşacak. 3-0'lık Altay mağlubiyetinin ardından Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran ve takımı Hikmet Karaman'a emanet eden Kayserspor, yeni hocası ile çıkacağı ilk maçı galip tamamlamayı amaçlıyor. 26 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan Adana Demirspor ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor - Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Kvrzic, Avramovski, Cardoso, Emrah, Mustafa

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Rassoul, Kaan, Gökhan, Sinan, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli