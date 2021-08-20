Kayserispor - Adana Demirspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'de 2. haftanın perdesi Kayseri'de açıldı. Kayserispor ile Adana Demirspor galibiyet için kozlarını paylaşıyor. 3-0'lık Altay mağlubiyetinin ardından Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran ve takımı Hikmet Karaman'a emanet eden Sarı Kırmızılılar, yeni hocası ile çıkacağı ilk maçı galip tamamlamayı amaçlıyor. 26 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan Adana temsilcisi ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI İÇİN TIKLAYIN

9. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Balotelli’nin kafa şutunda top üst direkten auta çıktı.

GOL | 17. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta sağ arka direğe hareketlenen Attamah topu çizgi üzerinde çevirmeyi başardı. Altıpas üzerinde topla gelişine Gökhan Sazdağı’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

GOL | 62. dakikada Adana Demirspor, Babajide Akintola'nın attığı golle eşitliği yakaladı.

Kayserispor - Adana Demirspor maçı 11'leri:

Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Gökhan Sazdağı, İbrahim, Attamah, Ramazan, Mane, Emrah Başsan, İlhan Parlak.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Rassoul, Tayyib, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli.

Kayserispor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.