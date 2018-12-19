Kayserispor kulübü, alt yapıdan bir Abdullah Gürbüz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, devre arasında transfer gerçekleştiremeyecek. Transfer yasağından ötürü kadrosuna takviye yapamayacak olan sarı kırmızılılar, alt yapıdan A takıma oyuncu kazandırıyor. Kayserispor'da son olarak Abdullah Gürbüz ile profesyonel sözleşme imzalandı.

11 Mart 2000 doğumlu olan Abdullah Gürbüz, sağ bek mevkiinde oynuyor. 2013 yılından beri Kayserispor alt yapısında bulunan 18 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme yapıldı. Abdullah Gürbüz, Kayserispor alt yapısında 11 kez U21 maçında, 27 kez U19 maçında, 20 kez U16 maçında 22 kez de U14 maçında forma giymişti.

İHA