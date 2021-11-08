Kayserispor, lige Altay yenilgisiyle başlayınca ilk hafta sonunda teknik adam değişikliğine gitti. Yalçın Koşukavak'ın yerine Hikmet Karaman getirildi. Sarı-Kırmızılı ekip, istikrarsız sonuçlarla alt sıralardan bir türlü kurtulamadı. Buna rağmen Kayserispor, sezonun en flaş sonuçlarından birine imza atmış ve 6. haftada Galatasaray 'ı 3-0 mağlup etmişti. Son haftalarda ise işler kötü gitti. Peş peşe gelen Trabzon, Alanya ve Konya yenilgileri sonrası tribünler Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti. Ancak Sarı-Kırmızılı ekip geçen hafta ligin flaş takımı Karagümrük'ü devirerek kötü gidişe son dedi. Kayserispor, dün ise yine çok büyük bir zafere imza attı. Hikmet Karaman ve ekibi bir başka devi, Fenerbahçe 'yi hem de Kadıköy'de dize getirmeye çok yaklaştı. 2-0'ı yakalayan, peş peşe büyük fırsatları cömertçe harcayan Kayserispor, son anlarda yıkıldı. 85'te Zajc 2-1 yaptı, 90+6 yaşanan penaltı pozisyonunun ardından Mesut Özil, 90+9'da beyaz noktadan beraberliği sağladı.

Çakır'a uzatma isyanı

Bu gol, Kayserisporlu futbolcuları ve yedek kulübesini adeta yıktı. Maçın ardından Hikmet Karaman, Cüneyt Çakır'a gitti, 5 dakikalık uzatmaya rağmen penaltının 6. dakikada verilmesinden yakındı. Çakır ise, Kayserispor'un yaptığı iki değişiklik nedeniyle oyunun 50 saniye durduğunu belirterek bu nedenle maçı daha fazla uzattığını söyledi. Sonuçta Sarı-Kırmızılılar, Kadıköy'de aldığı 1 puana üzülmüş oldu.