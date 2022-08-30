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Kayserispor 9. sıraya yükseldi

Süper Lig'in 4. haftasını galibiyetle noktalayan Kayserispor, puan tablosunda 9. sırada yer aldı.

30 Ağustos 2022, Salı 09:53 Son Güncelleme:
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Kayserispor 9. sıraya yükseldi

Süper Lig'in 4. haftasını Giresunspor galibiyeti ile noktalayan Kayserispor, puan tablosunda 9. sıraya çıktı. Ligin 4. haftasında evinde Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılılar 12. basamaktan 9. basamağa yükseldi.

Sahasında Sivasspor 'u 3-1 yenerek 10 puana erişen Beşiktaş , aynı puana sahip Gaziantep'in hemen önünde averajla liderlik koltuğunda yer alırken, Adana Demirspor üçüncü, Konyaspor ise 4. sırada bulundu.

Kayserispor'un 6 puanla 9. sırada yer aldığı haftada ise Hatayspor, haftayı da puanla tanışamadan son sırada noktaladı.

İHA

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