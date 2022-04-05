Kayserispor 6 maçta rakiplerine gol atamadı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligde 5 maçtır kazanamıyor. Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 31 haftada 6 maçta rakip kaleye gol atamadı. Altay, Konyaspor , Çaykur Rizespor , Gaziantep FK, Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında gol atamayan Kayserispor diğer maçların tamamında gol sevinci yaşadı. Sarı kırmızılılar gol atamadığı maçlarda kalesinde 13 gol gördü. Kayserispor’un gol atamadığı maçlar şu şekilde;

1.Hafta Altay 3-0 Kayserispor

10.Hafta Konyaspor 2-0 Kayserispor

14.Hafta Ç.Rizespor 1-0 Kayserispor

17.Hafta Kayserispor 0-0 Gaziantep FK

30.Hafta Karagümrük 3-0 Kayserispor

31.Hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

İHA