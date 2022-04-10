Kayserispor, 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra oynadığı Trabzonspor 'a 3-2, Aytemiz Alanyaspor 'a 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 3-2, Fatih Karagümrük'e 3-0, Fenerbahçe 'ye ise 4-0 yenilmişti.

Kayseri temsilcisi mağlup olduğu 5 maçta kalesinde 15 gol görürken, rakip filelere 4 gol attı. Kayserispor, dün karşılaştığı Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek, 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Sarı kırmızılı takım bu galibiyetle puanını 41'e çıkararak 15'inci sıradaki yerini korudu.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)