Kayserispor 4 kaleci transferi yaptı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezonda 4 kaleci ile sözleşme imzaladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon öncesi 9 Temmuz'da Eray İşcan ile 2 senelik sözleşme imzaladı. Ancak İşcan, 6 gün sonra antrenman maçında Artem Krevest ile çarpışması sonucu sakatlandı.

Sarı kırmızılı ekip İşcan'ın tedavisinin 5-6 ay sürecek olmasının ardından 17 Temmuz'da Hakan Arıkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor, 10 Ağustos'ta ise, Galatasaray’dan İsmail Çipe'yi 2 seneliğine kiraladı. Sarı kırmızılı ekip, son olarak ise Fenerbahçe altyapısında yetişen 17 yaşındaki kaleci Umut Eren Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.