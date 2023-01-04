Kayserispor, 3 puanın silinmesini istemiyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Başkanvekili Nurettin Açıkalın ve Başkan Yardımcısı Erol Çetin ile beraber basın toplantısı düzenledi. Burada kulübün durumu hakkında açıklamalarda bulunan Koç, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile olan kontratlarını 3 yıl daha uzattıklarını söyleyerek, ara transfer döneminde transfer yapamayacaklarını ifade etti. Şu anda kulübün üzerinde bir borç yükünün olduğunu dile getiren Samet Koç, “Şu anda sportif bir başarımız var. Kurulu ve düzenli bir kadromuz var. Burada tabi kulübümüzün birkaç sorunu var. Bunlardan bir tanesi transfer tahtamızın kapalı olması. Bir borç yükü altındayız. Bu borcun yapılandırılması, kısa ve uzun vadede ödenmesi gerekiyor. Bunların hazırlığını ve planlamasını yeni yönetim kurulumuz yapıyor. Son dönemde en çok merak edilen teknik direktör durumuydu. Çağdaş hocamla 3 yıllık anlaştığımızı dün duyurmuştuk. Yarında bir imza töreni tertipleniyor. Transfer tahtamız kapalı. ‘Devre arasında transfer yapılacak m?’ diye çok soruluyor. Devre arasında transfer yapamayız. Çünkü disiplin cezası da almışız. Bu yüzden 2 transfer döneminde cezalıyız. Biliyorsunuz sezon başında transfer yapamadık. Devre arasında da transfer yapamayacağız” şeklinde konuştu.

"Kısa vadede 7-8 milyon Euro ödeme yapmamız gerekiyor"

Kısa vade e 7-8 milyon Euro’ya yakın ödenmesi gereken bir borç olduğunu belirten Koç, “Önümüzde bir borç yükü var. Özellikle kısa vadede 7-8 milyon Euro’ya yakın bir ödeme yapmamız gerekiyor. Bunu yönetim olarak yapabilecek güçteyiz. Tabi yönetimin görevi sadece borç ödemek değil, şehirle birlik olmak. Şehirden de destek alıyoruz. Burada özellikle Bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve valimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Hep yanımızdalar. Yılsonuna kadar bu transfer cezasına neden olan borcun ödenip, ardında takımın yeniden yapılandırılması ve uzun vadede sürdürülebilir bir bütçeyle yönetilmesi konusunda planlamamız var” diye konuştu.

"3 puan konusunun mutlak çözüleceğine inanıyoruz"

3 puanın silinmesi konusunda tahkime başvurduklarını hatırlatan Samet Koç, yarın tahkim toplantısının olduğunu ve 3 puanın silinmesi konusunu çözeceklerine inandığını ifade ederek, "3 puan konusu 2019-2020 sezonundan kalan bir transfer ödemesinin yapılmaması nedeniyle lisansı alamadı kulüp. Bu konu bizden önce 3 defa ertelenmişti. Bizim seçildiğimiz haftaya denk geldi. Şu anda kaynakları önceliklerine göre dağıtmamız gerekiyor. Futbolcuların, maaşları, hocanın alacağı ve kısa vadede başka borçlar varken, bu 3 puan için kaynak oluşturamadık. Ancak devre arası ya da sezon sonu olmadığı sürece maçlar oynanırken, kural değiştirmek hem FIFA’nın hem de TFF’nin yapmaması gereken bir durum. Biz bu konuyu böyle düşünerek ve buna inanarak, tahkime gittik. Yarın bir tahkim toplantısı var. Yarınki tahkim toplantısından ümitliyiz. Bu konunun mutlaka çözüleceğine inanıyoruz. Kayserispor’un 3 puanı çok kıymetli. Gerçekten 3 puan alabilmek için takımımız çok efor sarf ediyor. Biz 3 puanın heba edilmesine, silinmesine asla müsaade etmek istemiyoruz. Ancak yeni yönetiminde gücünün sınırları var. O yüzden elimizden geldiğince akılcı ve doğru bir şekilde bu 3 puan silme konusunu idare etmeye çalışıyoruz. Benim şahsi fikrim bu kararın tahkimden döneceği yönünde. Biz bu sezonu bu şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu süreçte yalnız kalmak istemiyoruz"

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın ise, “Birçok sorun kendi becerilerimiz ile değil, şehrin ileri gelenleri ve sizlerle çözebileceğimiz sorunlar. Bu süreçte yalnız kalmak istemiyoruz. Her zaman yanımızda olun istiyoruz. Bizde yönetim olarak, şeffaf, açıklanabilir, mantıklı bir şekilde yönetim sergilemek istiyoruz. Bu konuda el birliği içerisinde olursak, emin olun Kayserispor’umuz güzel yerlere, güzel günlere ulaşacaktır. Altından kalkamayacağımız bir sorunumuz yok. Çok şükür. Yeter ki birlik olalım, beraber olalım. Sorunların hepsini çözeceğiz inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Kayserispor Eski Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'e kulübe verdiği emeklerden dolayı bir plaket takdim edildi.(İHA)